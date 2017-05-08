كشفت لائحة الاتهام التي تنظرها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، عن 5 عسكريين متهمين ضمن خلية مكونة من 11 متهما بالانتماء إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة، وحنث اليمين العسكري، وتقديم الدعم المادي والتنسيق لسفر آخرين لمواطن الصراع في سوريا.
ووجهت لائحة الاتهام إلى العسكريين الخمسة تهمة الحنث باليمين الذي أُخذ عليهم عند التحاقهم بالخدمة العسكرية، بعد تأييدهم تنظيم داعش الإرهابي، وتمويلهم الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وأدانت لائحة الاتهام باقي المتهمين الستة في الخلية بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم والتستر على أشخاص منتمين لهذه التنظيمات الإرهابية، من خلال السفر إلى مواطن الصراع في سوريا، والمشاركة في القتال في بؤر الصراع بحسب “الرياض”.
وطالب المدعي العام ناظر القضية بتوقيع أقصى العقوبات على العسكريين الخمسة باعتبارهم رجال أمن حتى يكونوا عبرة، وباقي المتهمين في الخلية الإرهابية المضبوطة.
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