إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقلت الى رحمه الله اليوم الاخت الوالده فاطمة بنت عبدالله بن سليم السليم والده كل من :
المغفورله عبدالرحمن بن عبدالله المرضي
والعميد المهندس سعد بن عيسى العبيدي
والاخ محمد بن عيسى العبيدي
واخت كل من: زيدو سليم وحمد وتركي بن عبدالله السليم
وسوف يصلي عليها غداً بعد صلاه العصر بمسجد الملك عبدالعزيز وسوف تدفن بمقبره الثليماء سائلين الله أن يتغمدها برحمته والحمدلله على قضاءه وقدره .
والخرج اليوم تقدم العزاء لذوي الفقيدة وتسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.
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