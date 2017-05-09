اختتم مركز العز الدائم لتحفيظ القرآن الكريم بالخرج الحلقات بتخريج دفعة جديدة من الخاتمين لكتاب الله عز وجل وبلغ عددهم سبعة طلاب .
حيث افتتح الحفل بتلاوة للخاتم علي الشايع كما ألقى فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن عبد الرحمن الشدي كلمة عن فضل القرآن وثنى كلمته بتهنئة للخاتمين ونوه فضيلته بأن المركز قام بتخريج عدد كبير أئمة المساجد ومشرفي الحلقات .
واستمع الحضور لكلمة للشيخ صالح بن حسن العموش ممثل أولياء الأمور وأوصى أولياء الأمور بالحرص على التحاق أبنائهم الطلاب بالحلقات والاهتمام بالقرآن الكريم .
كما استمع الحضور لنماذج من القرآن ومتن البيقونية من طلاب المركز واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتميزين والخاتمين من قبل رئيس مجموعة دار العقار الاستثمارية أ.محمد بن حشر العتيبيوفضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن عبد الرحمن الشدي .
وكان التكريم على النحو التالي :
تكريم الداعمين :
1 – مطاعم السروات
2- ركن القصيم
3- مدارس الفرسان الأهلية
4- مجموعة دار العقار الاستثمارية
5- مفروشات العمير
6- مفروشات الشلوي
7- مدارس أجيال الفكر
8- وكالة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان
تكريم الخاتمين :
- محمد عزت عبد الرحمن
- طريخم عبدالله السبيعي
- سليمان محمد السيد
- محمود أحمد نشأت
- علي ناصر الشايع
- عبدالله محمد التميمي
- محمود أحمد عشري
- عبدالله ابراهيم بن عمر
تكريم المعلمين والمشرفين :
- بندر محمد الجمل
- محمد عثمان غانم
- عبد الرؤوف شاكر الجنيدي
- محسن السيد خضير
- أحمد عشري زايد
- محمد محمد عز الدين
- قرشي محمد رفاعي
- رجب أحمد حسانين
- مبارك محمد المعيلي
- حمد سعد القاسم
- محمد عبدالله الخويطر
- محمد عبد المنعم العبدالرحمن
- حسن صالح العموش
- أنس عمر الخرشت
- عبدالله محمد الرويس
تكريم مرحلة الجامعة والموظفين :
- عثمان محمد العمودي
- مسفر يعن الله العامري
- ناجي بخيتان الدوسري
- أشرف حسين أحمد كامل
- سعد عبد الله الحربي
- سعيد طه عبد الرحيم
- أحمد زكريا الفار
- يوسف سعد المكاوي
- ماجد مفرح العنزي
- أحمد عبد الرحمن الشهري
- محمد حسين كامل
- حمد سعد المكاوني
- خالد زين العابدين
- أحمد موسى عسيري
- عبد الله سعد المكاوني
- أسامه جودة
- محمد عبد الحكيم الشامي
- محمد عزت عبد الرحمن
- طريخم عبد الله السبيعي
- سليمان محمد السيد
- محمود أحمد نشأت
- عبدالله ابراهيم بن عمر
تكريم طلاب المرحلة الثانوية :
- عبدالله خالد الحربي
- محمد إبراهيم الحمدان
- عبدالسلام سعد النجيم
- عبدالإله سليمان السليمان
- سليمان ناصر الشايع
- علي ناصر الشايع
- خالد علي المعيلي
- أسامة عبدالرحمن البعيجان
- نواف منصور السحيباني
- عبدالله عبدالرحمن العامر
- نواف فيصل المقرن
- عبدالحكيم ماجد الحمدان
- عبد العزيز فهد القحيز
- راشد سعد الدليمي
- زياد سعد الدليمي
- أنس محمد السيف
- عبدالله محمد التميم
- سهيل خالد السليمان
- عبدالله محمد الرويس
تكريم طلاب المرحلة المتوسطة :
- عزام سطام الدوسري
- نايف محمد الحربي
- عبدالله خالد العتيبي
- أحمد نصر الدين جمعه
- فيصل عبد الرحمن العلكمي
- فراس محمد الطشة
- عبدالله ناصر عجلان
- محمد بندر الهذيلي
- مالك حمد السحيم
- خالد مولى حسن
- أسامة سطام الدوسري
- مشعل خالد الحميد
- محمود أحمد عشري
- أحمد عبدالله السيد
- عبدالله محمد فرحان الدوسري
- محمد سالم راشد الدوسري
- عزام محمد الجلعود
- فهد محمد الدوسري
- باسم محمد سليمان القويفلي
- ريان عبد العزيز الصويغ
- نواف سالم راشد الدوسري
- زياد حمدي عبد الوارث
- عمر منصور محمد الحويطان
- عمرو محمد السيد
- محمد ناصر العجلان
- ياسر سلطان الزعاقي
- تركي سعد العوشن
- فهد سطام فهد الدوسري
- محمد أحمد عشري
- فارس محمد قطنان
تكريم طلاب نور البيان :
- عبد العزيز صالح المحسن
- فيصل سطام الدوسري
- جبريل علي ميكائيل
- محمد سلطان الدوسري
- عبدالله نصر الدين
- يوسف محمد القطنان
- عبدالله علي القطنان
- خالد عبدالله العتيبي
- عبدالله صالح المحيسن
ثانياً: تكريم طلاب المرحلة الإبتدائية :
- تركي سطام فهد الدوسري
- عبد الوهاب صبري عبد الوهاب
- راكان عبد الإله العوشن
- عبد المجيد محمد القويفلي
- زايد سلطان فيصل محمد
- محمد حمدي عبد الوارث
- زياد أيمن فتحي عبد الحكيم مصطفى
- مصعب سالم راشد الدوسري
- محسن صالح المحيسن
- ابراهيم شمسان عبد الملك
- مؤمن نصر الدين جمعه
- عبد العزيز فهد راضي المطرفي
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