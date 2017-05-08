كشفت مصادر عن إلغاء حفل اعتزال لاعب فريق الاتحاد السابق محمد نور، وذلك بسبب إيقافه من قبل لجنة المنشطات الدولية “الوادا” بتهمة تعاطي مواد محظورة.
وقالت المصادر إنه بحسب قرار اللجنة فإنه يحظر على أي لاعب يتم إيقافه ممارسة أي نشاطات رياضية، حتى التدريبات في الملاعب، مضيفة وفقاً لصحيفة “الرياض” وهذا ما لم يلتزم به اللاعب “نور”.
يذكر أن أنه كان من المقرر أن يتم تنظيم حفل لتكريم محمد نور يوم الخميس المقبل، غير أنه أُلغي بدعوى ضعف العائد الإعلاني والذي لا يغطي تكلفة الاحتفال.
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