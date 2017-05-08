تفاعل رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد مع الحالة الحرجة التي يعاني منها الصحفي والمعلق المخضرم محمد رمضان في مرضه بالمبادرة لتسديد ديونه عنه، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو صوره الفنان فايز المالكي يطلب من خلاله المساعدة في حل مشاكله.
وأوضح المالكي على حسابه الرسمي عبر “تويتر” أن الأمير نواف تكفل بالمساهمة في سداد ديون المعلق الرياضي محمد رمضان.
وكان المالكي قد نشر مقطع فيديو يوضح فيه معاناة المعلق الرياضي محمد رمضان، مناشدا ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علاجه وابنته وزوجته على نفقة الدولة وسداد مديوناته.وفق “أخبار 24”.
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