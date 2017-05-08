كشفت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم (الاثنين) عن رصد القوات البحرية السعودية، لعدد من الألغام البحرية مقابل السواحل اليمنية، بالقرب من ميناء “ميدي”.
وأوضحت أن الفرق المختصة أجرت فحصا لهذه الألغام، تبين من خلاله أنها مصنّعة بطريقة وخامات بدائية، وتمت زراعتها بواسطة الميليشيات الانقلابية، على السواحل اليمنية، وهي شديدة الخطورة، وتهدد سلامة حركة الملاحة الدولية والتجارية وسفن الإغاثة إلى اليمن.
وأضافت أن هذا النوع من الألغام يعتبر مخالفًا للقوانين الدولية، نظرا لما يشكله من خطورة بالغة على السفن الدولية، ويعد تهديدًا صريحًا لإعاقة الممرات الملاحية الاستراتيجية في المنطقة.وفق “أخبار 24”.
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