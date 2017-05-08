وجه ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بترقية شهيد عملية السطو المسلح بتبوك الجمعة الماضية الرقيب أول عطا الله سويلم الحويطي، وأن يعامل معاملة الشهداء.
وقال شقيق الشهيد وفقا لـ”سبق” إن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي أبلغهم أثناء زيارته لأسرتهم بتعازي ولي العهد وتوجيهه بترقية الشهيد إلى رتبة رئيس رقباء، وأن يعامل معاملة الشهداء، وسلمهم شيكاً كمساعدة عاجلة لأبناء الشهيد.
وأعرب والد الشهيد وأشقاؤه عن فخرهم واعتزازهم بابنهم الذي استُشهد دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.
يذكر أن الحويطي استشهد إثر استهدافه بطلقات نارية من قبل أحد الجناة الذي كان يرتدي زيا نسائيا، خلال تصديه لعملية سطو مسلح على أحد محال الذهب في محافظة ضباء.
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