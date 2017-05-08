نفذت وزارة الداخلية اليوم “الإثنين” بمحافظة القطيف، حكم القتل تعزيراً في مواطن أقدم على قتل زوجته وهو يحمل طفلتهما على يده بسبب خلاف بينهما.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المواطن “نور بن علي بن عبدالله آل أحمد” أقدم على قتل زوجته “نوال بنت عبدالله بن علي المرزوق”، وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات تجاه رأسها وصدرها، ما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني المذكور، وتم توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية قضت بثبوت ما نُسِب إليه ونظراً لبشاعة جريمته وتعدد سوابقه حكمت عليه بالقتل تعزيراً.
وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيَّدتا الحكم، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم بحق الجاني المذكور اليوم بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
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