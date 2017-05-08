تمكنت الأجهزة الأمنية بالطائف من العثور على جثة مفقودة بالمنطقة الصحراوية التي تقع قرب مركز ظلم، وذلك بعد أن قام مرتكب الجريمة بتسليم نفسه للشرطة واعترافه بتفاصيلها وبالتخلص من الجثة بتلك المنطقة.
وبعد عمليات بحث واسعة بدأت منذ أمس قامت بها الشرطة للتحقق من اعترافات المتهم، فقد عُثر على جثة المواطن المجني عليه بارزة على الأرض على بعد نحو 15 كيلو متراً عن طريق الطائف – الرياض السريع؛ رغم أن الجاني زعم أنه قام بدفنها.
وسرد الجاني، وفقا لـ”سبق” تفاصيل جريمته، مشيرا إلى أنه والقتيل كانا قادمين من محافظة جدة، وفي طريقهما للرياض يوم الجمعة الماضي، حدث خلاف بينهما فسدد له طعنات قاتلة، وخرج عن الطريق السريع بالقرب من مركز ظلم وتخلص من الجثة.
وأشار إلى أنه بعد تخلصه من الجثة عثر في مركبته على شماغ به بقع دماء وتخلّص منه جوار أحد إطارات الشاحنات التالفة جوار الطريق، وهو الشماغ الذي عثرت عليه الجهات الأمنية خلال عملية بحثها أمس.
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