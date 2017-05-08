كشف مهاجم القادسية فهد الجهني عن أسباب رحيله عن صفوف الهلال وانتقاله إلى الرائد حيث أرجع الأمر لتواجد الثلاثي ياسر القحطاني والشمراني والسالم في هجوم أزرق الرياض بجانب عدم اقتناع سامي الجابر بخدماته.
وصرح الجهني لاذاعة يو أف أم:” وجود ياسر القحطاني والشمراني والسالم في هجوم الهلال كان السبب خلف إعارتي لـ الرائد لأخذ الفرصة واللعب بشكل مستمر”.
وأكمل:” إدارة نادي الهلال فضلت الاستغناء عن خدماتي، وتقبلت القرار بصدر رحب .. وأبارك لهم تحقيق لقب دوري جميل”.
وتابع:” ياسر القحطاني قدوة لجميع لاعبي الهلال .. ودائماً ما يكون حلقة وصل بين اللاعبين وإدارة النادي , لا يوجد بيني وبين سامي الجابر أي شيء .. وقراره الفني بإبعادي حينما كان مدرب لـ الهلال إحترمته”.
وأتم حديثه:” الفترة التي كان الرائد فيها مهدد بالهبوط تبين معدن اللاعب.. ولله الحمد إستطعت أن أحقق البقاء مع الفريق 3 مواسم , كان هناك مفاوضات بين وكيل أعمالي وبين نادي الشباب قبل حضور المدرب سامي الجابر ولكن لم يتم التوقيع , بيئة القادسية مناسبة لي .. وجميع اللاعبين أعمارهم متقاربة والمنشأة بشكل عام رائعة ومهيئة بشكل مثالي للاعبين “.وفق “أخبار 24”.
وختم:” أتمنى أن يكون المنتخب السعودي للجميع .. وأنا أرى أنني كنت أستحق الإنضمام للمنتخب بناءً على ما قدمته الموسم الماضي , أنا أعتقد أن الإنضمام لـ المنتخب السعودي مربوط باللعب للأندية الجماهيرية”.
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