غم الرقم القياسي لديون نادي الاتحاد التي أعلنها رئيس النادي في مؤتمره أمس، إلا أن أنمار الحائلي عضو شرف النادي أكد ترشحه لرئاسة العميد.وكان الحائلي قد تواجد بالنادي أمس والتقى بالمهندس حاتم باعشن في مكتبه وسلمه شيكات المبالغ الخاصة بمتأخرات الثلاثي المحترف، الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا والمدرب خوزيه سييرا، والتي كانت عائقًا للتجديد، حيث اشترطها الثلاثي قبل التوقيع، وقد تكفل بها مع أنمار، أحمد كعكي.
من جانبه قدم باعشن شكره وتقديره لأنمار وللكعكي على دعمهما المستمر للنادي، وكشف خلال المؤتمر أنهما أنقذا النادي بمليون ريال خلال تواجده بفالنسيا، وكان المبلغ ناقصًا لسداد الديون المستعجلة، وقاما بإيداعه في خزينة النادي خلال 24 ساعة.وفق “المدينة”.
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أنمار يتحدى الديون ويعلن ترشحه لرئاسة العميد
أنمار يتحدى الديون ويعلن ترشحه لرئاسة العميد
الخرج اليوم - سعود الحربي :
غم الرقم القياسي لديون نادي الاتحاد التي أعلنها رئيس النادي في مؤتمره أمس، إلا أن أنمار الحائلي عضو شرف النادي أكد ترشحه لرئاسة العميد.وكان الحائلي قد تواجد بالنادي أمس والتقى بالمهندس حاتم باعشن في مكتبه وسلمه شيكات المبالغ الخاصة بمتأخرات الثلاثي المحترف، الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا والمدرب خوزيه سييرا، والتي كانت عائقًا للتجديد، حيث اشترطها الثلاثي قبل التوقيع، وقد تكفل بها مع أنمار، أحمد كعكي.
غم الرقم القياسي لديون نادي الاتحاد التي أعلنها رئيس النادي في مؤتمره أمس، إلا أن أنمار الحائلي عضو شرف النادي أكد ترشحه لرئاسة العميد.وكان الحائلي قد تواجد بالنادي أمس والتقى بالمهندس حاتم باعشن في مكتبه وسلمه شيكات المبالغ الخاصة بمتأخرات الثلاثي المحترف، الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا والمدرب خوزيه سييرا، والتي كانت عائقًا للتجديد، حيث اشترطها الثلاثي قبل التوقيع، وقد تكفل بها مع أنمار، أحمد كعكي.
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