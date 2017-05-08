علمت مصادر أن رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي سيعقد اجتماعا مع رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير مشعل بن سعود خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مصيره إما بالاستمرار أو اعلان استقالته رسميا واتاحة الفرصة لرئيس جديد.
وتشهد الفترة الحالية عزوفا كبيرا من أعضاء الشرف الداعمين مما سيتسبب في صعوبة بالغة في الحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح المشاركة للفريق في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ويترتب الحصول عليها دفع مايقارب 100 مليون ريال.
من جهة أخرى أجريت عملية تنظيف وتحرير صابونة الركبة اليمنى للظهير الأيسر خالد الدبيش أمس الأحد ، وسيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ستة أسابيع.وفق “الرياض”.
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