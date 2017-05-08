أكد الكويتي فهد الانصاري لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد علي إحترامه لرئيس النادي حاتم باعشن ؛ مشيراً الي انه لن يجدد للعميد بدون الحصول علي رواتبه المتأخره.
و قال باعشن في تصريحاته :” الصحيح ان اللاعب يلعب لأجل الفريق والمادة ولا اعتبر نفسي لاعب أجنبي بل منهم وفيهم و كل لاعبي الكويت في الدوري يتقاضون 400 دينار ونتسلمها متأخرة ووفائي الزائد ربما اندم عليه”.
و تابع :” كان من الممكن ان أعود للكويت لعدم تسلم رواتبي واسبب مشكله لكنني وعدتهم أن أكمل لنهاية الموسم وأوفيت بوعدي”.
و أضاف :” احترم باعشن على تعامله معي لكن لا أجدد ” بلاش ” و باعشن زارني في البيت قبل نهائي الكأس بسبب مشكله مع كهرباء”.
و أتم :” تلقيت عروضا ربما اكثر من 4 او 5 عروض التي انا اعرفها ووكيلي وبمجرد ان يجهز الشيك سأكون متواجدا في جدة”.
وفق “أخبار 24”.
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