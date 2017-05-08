تراجعت إدارة نادي النصر عن الاتفاق المبدئي مع المهاجم نايف هزازي بشأن تسليمه ورقة المخالصة النهائية، بعد عدم توصل الطرفين لحل بشأن المستحقات المالية للاعب لدى النادي التي تصل لتسعة ملايين ریال، إذ ترغب الإدارة النصراوية من الهزازي التنازل عن مستحقاته المالية بالكامل مقابل حصوله على ورقة المخالصة النهائية، أو الاستمرار مع الفريق النصراوي حتى نهاية عقده منتصف العام 2018 ،في المقابل تمسك الهزازي بحقوقه المالية، ولم يمانع في التنازل عن جزء من تلك المستحقات المالية، والحصول على ورقة مخالصته من النادي.
وتسعى أطراف نصراوية للتدخل بين الطرفين، من أجل التوصل لاتفاق نهائي يتم بموجبه حصول اللاعب على ورقة مخالصة في غضون الأيام القادمة، إذ ترى تلك الأطراف استمرار الهزازي مع الفريق دون مشاركته سيحمل النادي أعباء مالية الموسم القادم، والاستغناء عنه في الوقت الحالي هو القرار الصائب، في ظل عدم استفادة الفريق الكروي منه في الموسم القادم، هذا وستتضح الصورة كاملة حيال مصير «الصقر» مع النصر في غضون الأيام القادمة، وسط ترقب من قبل قطبي المنطقة الغربية الاتحاد والأهلي اللذين وضعا اللاعب ضمن أجندة تعاقداتهما في حال حصوله على ورقة المخالصة النهائية من قبل نادي النصر.
يذكر أن النجم نايف هزازي سيتواجد في معسكر المنتخب السعودي الأول الذي سينطلق بعد غد «الأربعاء في الرياض» ضمن المرحلة التحضيرية الأولى لمباراة أستراليا القادمة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا العام 2018.وفق “عكاظ”.
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