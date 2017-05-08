استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، نائبه الأمير منصور بن مقرن الذي وصل مطار أبها الدولي مساء أمس الأحد لمباشرة مهام منصبة بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.
وشارك في الاستقبال عدد من مدراء الجامعات والمحافظين، ووكيل الإمارة، وقادة الأجهزة الأمنية بالمنطقة، وقد قبل الأمير منصور يد أمير المنطقة الأمير فيصل، في مشهد يعبر عن مدى الحب والاحترام الذي يكنه الأمير لأخيه الأكبر.
ورحب أمير المنطقة خلال مخاطبته الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمقدم نائبه للمنطقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بالإمارة، مؤكداً ثقته وثقة أهل المنطقة فيما سيمثله هذا التعيين من إضافة كبيرة تدعم مسيرة العمل بالمنطقة.
ومن جهته، أكد الأمير منصور أنه سيعمل ليكون عوناً للأمير، وسيبذل كل جهده لدعم مسيرة النهضة والتنمية بالمنطقة تحت ظل توجيهات أميرها، وقيادة البلاد الرشيدة.وفق “أخبار 24”.
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