وثق مواطن بالفيديو وجود اختلاف في السعر بين ما هو معروض في أحد الأسواق التجارية الكبيرة، وبين سعر فاتورة الشراء، وقيام أحد العاملين بالمركز بانتزاع ورقة العرض وتمزيقها أمام المواطن، في محاولة منه لإخفاء الأمر.
وظهر في الفيديو وضع المتجر ورقة سعر عرض لمياه معدنية بسعر 10.95 ريال، بينما يظهر أن سعرها في فاتورة الشراء 17.50 ريال.
ومن جهتها، اعتذرت أسواق “بندة” عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” على ما ظهر في الفيديو بقولها: “نعتذر عن الخطأ غير المقصود الذي حصل فقط في هذا الفرع، حيث تم وضع سعر عرض مياه أروى 500 مل على الـ330 مل”، مضيفة أن السياسة التي تتبعها تقضي بمنح المنتج للعميل مجاناً في هذه الحالة.
وفق “أخبار 24”.
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