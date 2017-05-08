أكد المستشار والمشرف العام على التسويق والاتصال المتحدث الرسمي بوزارة النقل تركي الطعيمي، أنه لن يتم فرض رسوم على الطرق في الوقت الحالي.
وأوضح أن مشروع فرض الرسوم لا يزال تحت الدراسة، وستظهر النتائج والتوصيات بنهاية عام 2018، لافتا إلى أن الوزارة حاليا تعمل على تقييم تنفيذ طرق جديدة يتم من خلالها مشاركة القطاع الخاص.
وقال وفقا لصحيفة “مكة” إن الوزارة دعت عددا من الشركات العالمية وشركات متخصصة في امتيازات إدارة الطرق لدراسة الفرص الاستثمارية بما يخدم أهداف الوزارة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج