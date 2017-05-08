كافأ مواطن في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف زوجته على معاونتها له في حياته العملية ودورها في رحلة نجاحه، حيث قرر إطلاق اسمها على متجره الجديد، كما دعاها لقص شريط افتتاحه، وأعدَّ لها “شيلة” غنائية باسمها.
ونشر المواطن “نايف الشراري” مقطع فيديو صدَّره بخطاب شكر إلى زوجته، وأعلن فيه تسمية محله الجديد باسمها “منيرة”، كما أوقف لها مبلغ 20 ألف ريال يصرف للأوقاف الخيرية مناصفة بين جمعية تحفيظ القرآن الكريم ومكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طبرجل.
وأقام حفل افتتاح لمتجره الجديد بحضور زوجته وأبنائه، وقامت زوجته بقص شريط الافتتاح، ثم سلمها شهادة شكر وتقدير، وشيكين بالمبلغ الذي خصصه للوقف باسمها.
وفق “أخبار 24”.
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