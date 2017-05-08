أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة عنيزة قراراً يلزم إحدى المدارس الأهلية بمحافظة البدائع بدفع أكثر من 235 ألف ريال لقائدة المدرسة السابقة التي تم فسخ عقدها.
ويعتبر المبلغ الذي قررت الهيئة دفعه للقائدة وتدعى أفنان سليمان الهويريني، عبارة عن تعويض لها عن فسخ العقد المبرم معها، ومكافأة نهاية الخدمة، وراتب شهر متأخر، ووفقاً لصحيفة “الوطن”، فإن الهيئة أفهمت الطرفين بقابلية استئناف القرار خلال 30 يوماً أمام الهيئة العليا في بريدة.
وكانت قائدة المدرسة قد تقدمت بشكوى للهيئة حول إنهاء عقدها قبل انتهائه بسنة ونصف، فيما قدم أكثر من 50 من أولياء أمور الطالبات احتجاجاً لإدارة المدرسة على قرارها بإعفاء المديرة التي حققت التميز للمدرسة طيلة 7 سنوات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج