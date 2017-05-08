قال مصدر مسؤول بمرور القصيم إن إدارة المرور بالمنطقة تطبق مواد معاقبة المفحطين على الأشخاص الذين يخالفون النظام بتسيير مواكب الأعراس.
وأوضح أن مرور المنطقة يعتبر مخالفة تسيير مواكب الأفراح كمخالفة التفحيط، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن هذه المواكب تتسبب في تعطيل حركة السير بالطرق وتعريض حياة الآخرين للخطر.
وأضاف أن المرور يتابع عن قرب هذه المخالفات، وستتم إحالة قائد السيارة المخالفة إلى الهيئة المرورية لإصدار العقوبة المناسبة بحقه وفقاً لنظام المرور ومواد معاقبة المفحط.
وكان أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل قد وجه بالتشديد على مسيرات الزواج ومعاقبة المخالفين.
يذكر أن مدير مرور منطقة المدينة المنورة قال في وقت سابق إن مواكب الأعراس والمسيرات التي تعقب فوز الفرق الرياضية تندرج ضمن مخالفات تعطيل حركة السير وتصل عقوبتها للغرامة 500 ريال.
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