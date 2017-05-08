أجلت هيئة تسوية الخلاقات العمالية الحكم في قضية زهراء البركاتي، المعروفة بـ”فتاة المصنع”، التي بترت ذراعها؛ بسبب تعنت مشرفتها بأحد المصانع، إلى السادس والعشرين من شهر شعبان الجاري.
وأوضحت البركاتي، وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن قضيتها مضى عليها عامان في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أنها لم تحصل على نتيجة تذكر، وما زالت تعاني التأجيل في الهيئة العمالية.
وأعربت عن أملها في أن تحسم قضيتها، وألا تتسبب الإجراءات الإدارية الطويلة في تأجيل الحكم، حتى يتسنى لها إنهاء معاناتها، بعدما فقدت القدرة على العمل منذ تعرضها للحادث الذي بتر يدها.
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