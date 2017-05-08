روت الطالبة الجامعية التي تولت قيادة حافلة لإنقاذ سائقها عقب تعرضه لحالة إغماء خلال رحلة عودتها هي و4 من زميلاتها من فرع جامعة حائل بمحافظة الغزالة، تفاصيل الواقعة وكيفية تعلمها قيادة المركبات بتلك الكفاءة العالية.
وأوضحت الطالبة وتدعى أشواق الشمري وفقاً لـ”عكاظ”، أن سائق الحافلة توقف فجأة لشعوره بالتعب قبل الوصول بمسافة 19 كيلومتراً قرب الطريق الزراعي بين بلدات جنوب حائل، لافتةً إلى أنه أصيب بحالة إغماء؛ لتقوم زميلاتها بإجراء الإسعافات الأولية له وتتولى هي قيادة الحافلة للوصول إلى أقرب مركز تموينات غذائية، ومن ثم توصيله إلى منزله لتمكين أهله من التعامل مع حالته ونقله إلى المستشفى.
وبيّنت الشمري أنها تعلمت قيادة المركبات داخل مزرعة والدها في بلدة العش التي تقع جنوب حائل منذ عدة سنوات، موضحةً أن والدها وهو قائد تربوي في وزارة التعليم، غرس فيها المبادرة في مساعدة الآخرين والشجاعة في التعامل مع مثل تلك المواقف.
بدوره عبر والد الطالبة ويدعى ظاهر الشمري عن فخره واعتزازه بابنته أشواق وزميلاتها الأربع، مثنياً على تصرفهن الإنساني الذي أنقذ روحاً من الموت.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج