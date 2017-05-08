تعرضت إحدى مدارس حي النظيم بمنطقة تبوك إلى السرقة من قِبل مجهولين بعد دخولهم مكتب إدارتها ليلاً وسرقة مبلغ مالي وأوراق أسئلة الامتحانات، فيما تباشر الجهات الأمنية بالمحافظة الواقعة بحثاً عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأظهر مقطع فيديو متداول للواقعة، مكتب إدارة المدرسة وقد ظهرت به علامات العبث من قبل اللصوص وتكسير الأدراج، كما تناثرت الأوراق والمحتويات الخاصة به في أنحاء الغرفة.
وبيّنت مصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن حارس المدرسة فوجئ مساء أمس (الأحد) بإنارة مكتب إدارة المدرسة؛ ليكتشف عقب دخوله إلى الغرفة سرقة مبلغ مالي بجانب أوراق أسئلة الامتحانات وبعض الأشياء الأخرى.
بدوره أكد المتحدث الإعلامي لإدارة التعليم بتبوك علي القرني، أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بالواقعة وأعدت محضراً رسمياً بها للتحقيق فيها ورفع البصمات واتخاذ ما يلزم حيالها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج