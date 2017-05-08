بدأت صباح أمس (الأحد) في محافظة جدة أولى جلسات محاكمة المتهمين السبعة المتورطين في قضية دهس رجل الأمن بكورنيش جدة، فيما أوضحت مصادر أن المحكمة أجّلت الجلسة للأسبوع المقبل بناء على طلب هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت المصادر أن المدعي العام طالب في اللائحة التي قدمها للمحكمة بتطبيق عقوبة حد الحرابة ضد المتهمين، كونهم روعوا الآمنين وهددوا سلامة العابرين في الطريق، وعطلوا رجال الأمن عن أداء مهامهم وواجباتهم.
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