وثق تقرير تلفزيوني اللحظات الكاملة لتعقب مطلوبين أمنيين يشتبه في قيامهم بسرقة عامل محطة وضربه، وملاحظتهم يقومون بسرقة صيدلية، لتتم مطاردتهم وتطويقهم، في لحظات حابسة للأنفاس.
ورصد التقرير الذي بثه برنامج “أمننا” على القناة السعودية تلقي غرفة العمليات بشرطة الرياض بلاغا عن مطلوبين في سيارة “ألنترا” مظللة بالكامل قاموا بالاعتداء على عامل محطة وسلب ماله والفرار.
وأظهر التقرير أن دورية أمن سرية رصدت السيارة المطلوبة على شارع أنس بن مالك شمال الرياض، ليصل التنبيه من غرفة العمليات بضرورة الاستمرار في المتابعة دون إثارة الاشتباه، فيما قامت بتوجيه الدوريات الأخرى بالتوزع على الشوارع المجاورة على سعود بن فيصل والملك سلمان وأنس بن مالك، لتطويق المنطقة.
وتوقف اللصوص عند إحدى الصيدليات، بينما وقفت دورية الأمن تترصدهم، في احتمال ارتكاب عملية جنائية أخرى، ليخرج أحد الجناة بعد لحظات مسرعا من الصيدلية، ما يوحي بارتكاب جريمة سرقة أخرى، حيث قامت الدورية حينها بملاحقته.
وحاول سائق السيارة الهرب نحو شارع الملك سلمان، إلا أن الدوريات الأمنية دخلت معه في مطاردة مثيرة انتهت بتطويقه وإجباره على الوقوف، ليحاول أحد الجناة في السيارة الهرب راجلاً، إلا أنه تم اللحاق به والقبض عليه، في اللحظة التي تم القبض فيها على البقية داخل السيارة المتوقفة.
وفق “أخبار 24”.
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