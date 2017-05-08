فتحت إدارة تعليم الطائف تحقيقاً موسعاً في قيام معلمة بصفع طالبة في الصف الرابع الابتدائي تعاني من مرض السكري؛ متسببة لها في مضاعفات صحية ونفسية تغيبت على إثرها من المدرسة.
وبيّن والد الطالبة التي تدعى جوري بندر وفقاً لـ”عاجل”، أن المعلمة صفعت ابنته أمام أربع من زميلاتها دون مبرر أو سبب لذلك، لافتاً إلى أن ابنته عادت إلى المنزل مصابة بمضاعفات مرضية لمعاناتها من مرض السكري، كما رفضت الذهاب إلى المدرسة؛ لتخوفها من المعلمة.
ولفت الأب إلى أن ابنته الأخرى وتدعى جنى تدرس في الصف الثاني الابتدائي واعتادت الشكوى من نفس المعلمة؛ بسبب تعنتها ضدها ومعاقبتها بشكل متكرر أمام زميلاتها، مطالباً الجهات المعنية بالتحقيق مع المعلمة ومحاسبتها على الواقعتين.
بدوره أكد مصدر مسؤول بإدارة تعليم الطائف أن الإدارة تلقت شكوى والد الطالبة بالفعل، وتعمل حالياً على التحقيق مع إدارة المدرسة والمعلمة؛ للوقوف على سبب فعلتها وتداعياتها واتخاذ اللازم حيالها.
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