قال الشيخ سليمان الراجحي اليوم (الأحد)، إن الأوقاف لا تكون فقط في المساجد، ولكنها تكون في أي شيء فيه عمار للناس والوطن.
وأوضح اثناء رعايته لحفل تخريج الدفعة الثالثة لكليات سليمان الراجحي، أن الكليات أنشئت كوقف، فليس من الضروري أن يكون الوقف مسجدًا، بل قد يكون منزلا أو مدرسة، أو صرحًا تعليميًا.
وأضاف أن عمار الأرض وقف والعلم وقف، فالأمر واسع، وكما جاء في الحديث “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه”، فباب العبادة والخير واسع، ولا يتوقف فقط على المساجد، وما شابهها.
وأكد على أن إخلاص العمل لله مهم، والله يكافئ عليه ويرزق بدون حساب، كما أن على كل منا أن يدرك أن عليه ضريبة لوطنه، يخرجها في أعمال الخير.وفق “أخبار 24”.
أثناء رعايته لحفل تخريج الدفعة الثالثة..
الشيخ #سليمان_الراجحي يتحدث عن سبب إنشاء #كليات_سليمان_الراجحي..pic.twitter.com/nl1RojbfGI
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