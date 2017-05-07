ترعى حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، يوم الثلاثاء المقبل حفل تخريج الدفعة الثامنة من طالبات جامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز بالخرج، وذلك في قاعة القصر للمؤتمرات بمدينة السيح.
وقال مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالعزيز الحامد: لقد تعودنا في الجامعة وبشكل دائم على دعم وتشجيع ولاة الأمر في الكثير من المناشط التي تقدمها الجامعة، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي ظل الاهتمام الكبير الذي يجده قطاع التعليم من ولاة الأمر -حفظهم الله-، حيث إن العناية بالتعليم الجامعي للفتيات أحد الركائز الرئيسة للسياسة التعليمية التي انتهجتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وقَدَّمتْ لأجل ذلك دعماً سخياً، ولا تزال العطاءات مستمرة.
ومن جانبه، أظهر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن الخضيري أن عدد خريجات الجامعة لهذا العام بلغ2921 طالبة موزعات على مختلف كليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وكليات وفروع الجامعة في الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
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تخريج الدفعة الثامثة من طالبات جامعة الأمير سطام في #الخرج .. الثلاثاء المقبل
الخرج اليوم :-
ترعى حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، يوم الثلاثاء المقبل حفل تخريج الدفعة الثامنة من طالبات جامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز بالخرج، وذلك في قاعة القصر للمؤتمرات بمدينة السيح.
ترعى حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، يوم الثلاثاء المقبل حفل تخريج الدفعة الثامنة من طالبات جامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز بالخرج، وذلك في قاعة القصر للمؤتمرات بمدينة السيح.
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