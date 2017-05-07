أعلنت الكلية التقنية بالخرج عن صدور موافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على السماح للمتدربين الخريجيين بتطبيق التدريب التعاوني خلال فترة الصيف أبتداً من هذا العام 1438هـ .ويأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الكلية على تسريع تخريج المتدربين الذين اجتازوا التدريب النظري ولم يتبقى لهم الا التدريب الميداني.
وقد صرح عميد الكلية التقنية بالخرج الاستاذ/ خالد عبيد الحربي بأن القرار يشمل المتدربين الذين تبقى لهم مقرر واحد او مقررين وبإمكانهم تطبيق التدريب التعاوني خلال الصيف. وسوف يبدأ التدريب التعاوني لهذا العام بتاريخ 10/10/1438هـ وينتهي التدريب بتاريخ 2/12/1438هـ
ودعى عميد الكلية المتدربين الراغبين بذلك سرعة مراجعة الكلية لخدمات المتدربين لإكمال التسجيل
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