تعقد الغرفة التجارية الصناعية بالخرج يوم الإثنين 12/08/1438هـ الموافق 08/05/2017م اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بعد صلاة المغرب وذلك بقاعة الاجتماعات في مقر الغرفة بمدينة السيح .
وأوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الخرج المهندس منصور بن حمود العماج أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة والمركز المالي لها للعام 1436هـ ومناقشة الحساب الختامي للعام 2016م .
ودعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب أصحاب المنشآت الساري مفعول اشتراكاتهم ومديري العموم المفوضين من قبل شركاتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للعام المالي (1437هـ -2016م ) بمقرها الرئيسي بمدينة السيح .
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