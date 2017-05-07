رعت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذه شريفة بنت شعلان القرني اليوم الأحد والموافق 1438/8/11 حفل تكريم المتقاعدات من منسوبات الإدارة لعام 1437 – 1438 هـ بمحافظة الخرج وذلك بمقر فندق شمسة. بحضور مديرة الشؤون التعليمية بمكتب الدلم أ. هيا العليوي ، رئيسات الأقسام ، مساعدات الإدارة ، الشعب النسائية ، المشرفات التربويات والمتقاعدات.
بدأ الحفل بكلمة ترحيبية لمساعدة مدير التعليم أ. شريفه القرني برئيسات الأقسام والمساعدات والمشرفات التربويات والمتقاعدات وجميع الحاضرات ثم آيات عطرة من الذكر الحكيم ..
بعد ذلك ألقى مدير التعليم الدكتور عبد الرحمن عبدالله العبد الجبار كلمته قال فيها ” لطالما اعتزت الأمم بأمجادها وبمن أسهم في نهضتها، ولهذا يكون الإحتفاء اليوم بأهل الفضل والعرفان واجباً لامناص من تأديته . ومنهجاً لابد من مواصلته وترسيخه ، حيث نرفع شعار الإنصاف ونحرص على صون حق التقدير والاعتزاز. ولقد دأبت وزارة التعليم أن يكون الاستثمار دوماً في الإنسان وبناء وجدانه وقيمه واستثمارها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفيما يعلي شأن المواطن والوطن في كل الحالات، لذا أتى هذا التكريم وأتى هذا الإحتفاء بالمتقاعدات من المشرفات والقائدات والمعلمات والإداريات وليسهم ذلك في تجويد التعلم وليكون حافزاً في الميدان التربوي والتعليمي .
وقد امتد هذا الإحتفاء تكريم مهنة التعليم في شخصيات زميلاتنا المتقاعدات. لذا فنحن في إدارة التعليم بمحافظة الخرج نوجه إليهن اليوم تحية احترام وتقدير وعرفان . وماهذي المناسبة إلا تعبيرُُ صادق عن تقديرنا لمرحلة من مراحل عطائهن الوظيفي الذي أخذ جزءاً كبيراً من وقتهن . هذا العطاء الذي أسهمن من خلاله في نماء وتطور هذا البلد العزيز والغالي علينا ، والذي نفخر جميعاً بانتمائنا إليه والتشرف بخدمته. وستبقى بصماتكن واضحة وساطعة في مسيرة التعليم ، كما ستظل الحاجة إليكن وإلى خبراتكن قائمةً ومتصلةً بإذن الله.
وفي الختام أشكر الشؤون التعليمية على حسن تنظيمها واعدادها لهذا الإحتفاء، وأتمنى لاخواتنا المتقاعدات التوفيق والسداد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة وأمنها واستقرارها. راجين من الله للجميع التوفيق والسداد” .
تلا ذلك كلمة للمكرمين شارك فيها كلاً من أ. جواهر الداعج ، أ. منيره البريك . وتم عرض مقطع فيديو تجسيداً للعطاء المتواصل ومثالاً للأخلاق الفاضلة اهداء من قسم وحدة المتابعة للأستاذة شيخه الدوسري .
ألقت بعد ذلك مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ. شريفة القرني كلمة رحبت فيها بالحضور وذكرت أن رد الجميل لا يكون إلا بالوفاء لمن صنعوا نماذج العطاء في بلدنا الحبيب ، فما جزاء الإحسان إلى الإحسان وما جزاء الجهد إلا التقدير والعرفان ، مضيفةً أن احتفال هذا اليوم بهذه الكوكبة التي قدمت للمحافظة الكثير وبنت صروح العلم والمعرفة ليذكرها الجميع بالخير وجزيل الثناء ومارأت فيهم من تميز دلالة ًعلى الرضا عن النفس ، سائلةً الله لهن التمتع بعظيم نعمه وأن يكملَّن في مجالات أخرى للبناء في وطننا المعطاء ، مقدمةً شكرها في الختام لسعادة مدير إدارة التعليم على دعمه لمنسوبات الإدارة وإرساله لكلمته رغم ظروف سفره ، والشكر موصول لكل من عمل على التنظيم الرائع ومن حضر من جميع الأقسام.
كما شكرت صالون سارا وفندق شمسه على دعمهم ورعايتهم . سائلةً التوفيق والسداد للجميع ..
. ثم قُدم درع تذكاري من أقسام الشؤون التعليمية (بنات) للأستاذة شريفه القرني وتم عرض أوبريت الوطن .
توالت بعد ذلك مشاركات من المكرمات والحاضرات بثُوا فيها مشاعرهم وعبروا عن شكرهم وسعادتهم بهذا الإحتفاء وذلك من قبل رئيسة قسم المتابعة أ. فاطمه الدوسري ، أ. شيخه الدوسري ، رئيسة قسم النشاط أ. أمل الرويبعه ، أ. هيا الثويني ، ومن شعبة اللغة العربية أ. هيا المطرفي ، أ. جواهر العتيبي ومديرة الاشراف التربوي أ. شادية القحطاني ..
في ختام الحفل كرّمت القرني جميع المتقاعدات بتقديم الدروع وشهادات الشكر..
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج