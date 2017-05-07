هاجم المحترف التونسي في صفوف نادي الاتحاد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، ووصفه بأنه “سكت دهرا ونطق كفرا”، على خلفية تصريح الأخير بأن عكايشي كان معروضا على الزمالك ولكنه رفض التعاقد معه بسبب ارتفاع قيمة التعاقد معه.
وكتب عكايشي على حسابه بـ “تويتر” اليوم (الأحد): “مرتضى منصور سكت دهرا و نطق كفرا.. أحب اعلمك انه مع احترامي لجماهير نادي الزمالك و تاريخه لا ارغب يوما في اللعب فيه طالما انت رئيسه”.
وأضاف: “انا فعلا سعري عال عليك لان نادي الاتحاد و جماهيره جعلت قيمتي ذهبا لا تقدر عليه، انا أحب الاتحاد و جماهيره و لا ارغب في ان أبدل ألوانه”.
وعرج عكايشي على موضوع زميله السابق محمود كهربا، الذي يماطل مرتضى منصور في صفقة تعاقد الاتحاد معه، قائلا: “خليك انت قنوع و أعطي كهربا بطاقته للاتحاد و لا تساوم فيها”.وفق “أخبار 24”.
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