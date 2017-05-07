أقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج ممثلة بإدارة الشؤون الوقائية المعرض والعرض التوعوي بأضرار المخدرات بنادي الحي بثانوية ابن النفيس يمتد إلى أربعة ايام يهدف إلى توعيه أبنائنا الطلاب في هذه الفتره التي ينشط فيها المروجين بنشر سمومهم على أبنائنا مستغلين الإمتحانات بنشر المعلومات الخاطئة عن المواد المخدرة وقد حرصت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تكثيف الأنشطة التوعوية خلال الفترة المصاحبة للإمتحانات سعياً منها لتبين أضرار المخدرات والحد من إنتشارها متمنين أن يحفظ الله أبنائنا من هذه الآفة .
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