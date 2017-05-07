عاد لاعب الوسط الكرواتي مارين توماسوف إلى ناديه ريجيكا الكرواتي لإكمال ما تبقى من عقدة الرسمي بعد نهاية فترة إعارته مع نادي النصر ونتيجة عدم تفعيل فترة الاعارة وفق العقد الموقع بين الطرفين الذي يلزم نادي النصر بدفع مبلغ مليون دولار ” أي ما يعادل 3 ملايين و700 ألف ريال سعودي ” لعملية تفعيل شروط العقد وشراء البطاقة الدولية بالكامل لموسم آخر وهي عملية خيارية للنصر وفق القناعات الفنية والادارية ومدى عطاء اللاعب خلال المشوار الذي قضاه مع الفريق النصراوي خلال الموسم المنصرم .
وبلغت قيمة الاعارة لشراء توماسوف لمدة موسم واحد من قبل نادي النصر بــ 800 ألف دولار ” أي ما يعادل 3 ملايين ريال سعودي ” وبالتالي فأن ريجيكا الكرواتي سيحتفظ بسريان عقد توماسوف حتى 30 يونيو من عام 2018 ما لم يخاطب النصر إدارة ريجيكا بتفعيل عقد اللاعب ودفع قيمة شراء البطاقة الدولية حتى تسجيله مرة آخرى في كشوفات النصر للموسم القادم وفق بند البطاقة الدولية التي ستكون تحت مظلة النصر وألغاء بند الاعارة من ريجيكا .وفق “النادى”.
وفي حالة عدم رغبة نادي النصر بشراء البطاقة الدولية للاعب لا يحق له شراء محترف آخر للموسم الجديد وذلك وفق العقوبة الصادرة من اتحاد الكرة بحرمانه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة زمنية واحدة .
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