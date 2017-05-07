أكد لاعب الشارقة، البولندي أدريان ميرزيفسكي، أن نسبة رضاه عن موسمه مع «الملك» ليست كبيرة، وكان بإمكانه الظهور بصورة أفضل من التي ظهر بها، مشيراً إلى أن وضعه في النصر السعودي كان مختلفاً، لأن طريقة لعب الأصفر كانت تناسبه بصورة أكبر من طريقة الشارقة.
.وقال أدريان لـ «الإمارات اليوم» إنه سعيد بتجربته مع نادي الشارقة ويعتز بها، مؤكداً أنه يأمل أن ينهي الموسم بأفضل صورة مع «الملك»، وأوضح: «تقييمي لأول موسم لي مع الشارقة لا يجعلني راضياً بنسبة كبيرة، خصوصاً أنه كان من الممكن أن يكون أفضل مما قدمته، ولكن إصابتي في شهر يناير الماضي وغيابي فترة طويلة عن المباريات أسهم في عدم ظهوري بالصورة التي كنت أرغب فيها، أو التي ينتظرها مني النادي».
وعن الاختلاف بين تجربته مع نادي النصر السعودي وموسمه الأول مع الشارقة، قال: «هناك اختلاف كبير، لأنني عندما لعبت مع النصر كان أقوى فريق في السعودية وينافس على جميع الألقاب وطريقة لعبه كانت مناسبة لي تماماً، خصوصاً أنه عندما يلعب أمام الأندية الصغيرة تكون طريقة لعبنا الهجوم بنسبة كبيرة، ما يساعدني على إظهار إمكاناتي من ناحية صناعة اللعب وتمرير الكرة إلى خط الهجوم إضافة إلى تسجيل الأهداف».
وأضاف: «في المقابل طريقة لعب الشارقة مختلفة تماماً عن النصر السعودي، وأحتاج إلى العودة كثيراً إلى الخلف للدفاع، إذ إنه على سبيل المثال في مباراة الأهلي الأخيرة كنا ندافع بسبعة لاعبين في الخلف، ما يصعب من قدرتي على القيام بالأدوار الهجومية في ظل قلة عدد اللاعبين في الهجوم، لذلك أرى أن طريقة اللعب أيضاً من الأسباب التي أسهمت في عدم ظهوري بالصورة التي عرفها عني الجمهور وكانت من أسباب تعاقد الشارقة معي».
أما بالنسبة لتقييمه لموسم نادي الشارقة قبل خوض الجولة الأخيرة في دوري الخليج العربي أمام دبا الفجيرة، قال: «الأمر نفسه ينطبق على الشارقة، لقد كان بإمكاننا الظهور بشكل أفضل، وتحقيق نتائج أقوى، خصوصاً أن الفريق كان قريباً من التأهل إلى نهائي بطولة كأس رئيس الدولة قبل الخسارة من الوحدة في نصف النهائي، وأعتقد أن هذه البطولة كانت ستحدث فارقاً كبيراً بالنسبة للفريق واللاعبين، ولكن لم يحالفنا الحظ، أما بالنسبة إلى دوري الخليج العربي، واجهنا ظروفاً صعبة أسهمت في تراجع النتائج وتأخرنا في لائحة جدول الترتيب، وبالتأكيد كان بإمكاننا أن نقدم مباريات أقوى ونحقق نتائج أفضل لاحتلال مركز متقدم».
ورداً على سؤال حول مستقبله مع «الملك» وإذا كانت إدارة النادي فاتحته بشأن استمراره في الموسم المقبل من عدمه، قال: «حتى الآن لم يتحدث معي أحد بشأن استمراري، خصوصاً أن عقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولكن ما يهمني في الوقت الحالي هو إنهاء الموسم بأفضل صورة، ولا أفكر في مسألة تجديد العقد التي ستأتي في وقتها»، في المقابل رفض اللاعب البولندي الحديث عن تلقيه عروضاً من أندية أخرى، مؤكداً أن كل تركيزه مع نادي الشارقة فقط.
وكان الشارقة تعاقد مع أدريان قبل بداية الموسم بعد لعب لمدة موسمين مع نادي النصر السعودي، إذ قاده للفوز بلقب الدوري السعودي (دوري عبداللطيف جميل) خلال موسم 2014 – 2015، ولكن اللاعب البولندي مردوده مع «الملك» لم يكن بالصورة نفسها التي ظهر بها مع النصر، إذ شارك مع «الملك» في 18 مباراة في الدوري سجل فيها ثلاثة أهداف، بينما تألق في كأس الخليج العربي بتسجيله خمسة أهداف في ستة مباريات لم تكن كافية لمواصلة الشارقة مشواره في البطولة والخروج من دور المجموعات.
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