أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الأحد، توضيحا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تلوث مياه الخليج العربي ما أدى إلى نفوق الأسماك.
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي عبر “تويتر”، أنها لم تتلقَ أي بلاغ عن نفوق أسماك بسواحل المملكة على الخليج العربي أو حوادث تلوث قد ينتج عنها نفوق للأسماك، مشيرة إلى أنها باشرت مخالفات وتجاوزات بيئية على سواحل المنطقة الشرقية لكنها لم تسجل حالات نفوق للأسماك.
وأوضحت أنه تم التنسيق مع جميع القطاعات المعنية بالبيئة البحرية للتعامل مع أي بلاغ أو حادث يستدعي ذلك، مؤكدة أن الهيئة بالمنطقة الشرقية قامت بالتنسيق مع مركز بحوث الثروة السمكية بجمع عينات من الأسماك من مواقع متعددة، وقد ثبتت سلامتها من التلوث.وفق “أخبار 24”.
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