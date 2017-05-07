أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، محاولة هروب طلاب من إحدى المدارس الثانوية في تبوك.
وأبان المقطع المصور أحد طلاب مدرسة أسد بن الفرات بمدينة تبوك يخرج من شباك فصله بالدور الثالث محاولا الهروب عن طريق ماسورة جانبية.
كما أظهر المقطع الذي وثقه أحد المواطنين أثناء عملية فرار الطلاب من الدور الثالث مدى المخاطرة التي يقدم عليها الطلاب من أجل الفرار من المدرسة.
وفق “أخبار 24”.
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