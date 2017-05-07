أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم (الأحد)، جهازًا للخدمة الذاتية يتيح للمتقاعدين الاستفادة من خدمات المؤسسة بكل سهولة على مدار الساعة، وخارج وقت الدوام الرسمي.
ويتيح الجهاز حتى الآن للمتقاعد، الحصول على خدمتي طباعة خطاب التعريف بالمعاش، وطباعة بطاقة التقاعد التعريفية، حيث سيتم إضافة العديد من الخدمات الأخرى.
ويمتاز الجهاز بقدرته على التفاعل مع مستخدميه من المتقاعدين من خلال شاشات عرض سهلة وواضحة، ومزودة بكاميرا عالية الدقة لالتقاط صورة شخصية للمتقاعد في حالة رغبته في استخراج بطاقة التقاعد، في خطوة لتطبيق مفهوم الخدمات الذكية، والاستغناء التدريجي عن الخدمات التقليدية.
يُذكر أن الجهاز متوافر الآن في المقر الرئيسي للمؤسسة بالرياض كمرحلة تجريبية، على أن يتم العمل على تعميم التجربة مستقبلاً، وتوفير الجهاز في كافة فروع ومكاتب المؤسسة، وفي الأماكن العامة والمراكز التجارية.وفق “أخبار 24”.
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