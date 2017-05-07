وثق برنامج “أمننا” على القناة السعودية لحظات مثيرة أثناء مطاردة دورية أمنية لسيارة مطلوبين في شوارع وأزقة العاصمة، حتى لحظة إجبارهما على الوقوف وتوجيه السلاح نحوهما ومن ثم القبض عليهما.
ورصد التقرير كيفية تلقي بلاغ عن سيارة “صني” يستقلها شخصان بأوصاف دقيقة لملابسهما، حيث استجابت الدوريات الأمنية للبلاغ فورا بالبحث عن السيارة، حتى العثور عليها، والدخول معها في مطاردة حامية.
وظهرت الدورية الأمنية، التي تم تثبيت كاميرا في مقدمتها لتصوير المطاردة، وهي تلاحق السيارة المطلوبة في الشوارع المكتظة بالسيارات شمال الرياض، وتنسق مع الدوريات الأمنية الأخرى لتطويقه، وإجباره على الدخول إلى شوارع فرعية والدفع به إلى مناطق يسهل فيها السيطرة عليه.
وقامت الدورية الأمنية بعمل مناورة بارعة بعكس السير في إحدى الطرقات، بعد التأكد من عدم وجود سيارات، لتسد الطريق على السيارة الهاربة في ظل ملاحقة دورية أخرى لها من الخلف، حيث قام رجل الأمن بالنزول مشهراً سلاحه في وجه المطلوب والمرافق له، ومطالبا إياهما برفع أياديهما، والاستلقاء على الأرض، ليتم تكبيلهما والقبض عليهما.
وفق “أخبار 24”.
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