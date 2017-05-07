أدّى الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، صلاة الميت على الشهيد العريف سيف بن صالح المظيبري، بعد صلاة ظهر اليوم (الأحد)، في جامع الشائع بمحافظة الرس.
وأدّى الصلاة مع أمير القصيم عدد من المسؤولين، والقيادات الأمنية، وأقارب الشهيد، وجموع من المصلين، حيث نقل أمير القصيم لإخوة وذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين.
وأكد الأمير فيصل أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد، نظير ما قدمه من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة، خدمة لدينه وملكه ودفاعاً عن وطنه.
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم لولاة الأمر، ولأمير القصيم على تعازيهم ومواساتهم، مؤكدين أن استشهاد أخيهم شرف وواجب تجاه دينه وملكه ووطنه .وفق “أخبار 24”.
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