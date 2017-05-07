وافق المقام السامي على إقامة المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32” في يوم الأربعاء 21 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 7 فبراير 2018م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأصدر وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأمير متعب بن عبدالله أمراً بتشكيل لجان المهرجان استعداداً لعقد الدورة القادمة التي ستشارك فيها مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لجمهورية الهند كضيف.
يُذكر أن البرنامج الثقافي للمهرجان يتضمن عقد ندوات، ومحاضرات، وأمسيات مختلفة بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين من داخل وخارج المملكة، كما يشتمل البرامج التراثي الذي تحتضنه أرض “الجنادرية” على فقرات مختلفة تعكس ما تزخر به المملكة من تراث متنوع ورسالة وطنية وحضارية شاملة للعالم.وفق “أخبار 24”.
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