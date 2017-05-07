أقيم في منطقة القصيم مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية “كلاسيك القصيم” وشاركت فيه أكثر من 300 سيارة من داخل المملكة ودول الخليج.
ومن أبرز المشاركين في المهرجان أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، حيث شارك بسيارتي فورد، إحداهما موديل 1951 والأخرى موديل 1961.
كما شارك الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بسيارتين من نوع لينكون 1967، واستوتز 1981، والأخيرة هي التي استقبلته قبل 33 عاما عندما كانت تابعة للحرس الملكي، بعد عودته من رحلة الفضاء كأول رائد فضاء عربي ومسلم.
وشهد المهرجان مشاركة عدد من ملاك السيارات التراثية من دول الخليج، حيث شارك العماني محمد الصبحي بسيارة من نوع رولز رايس 1976، فيما شارك الكويتي فايز الفايز بشاحنتي فورد كلاسيكيتين، إضافة إلى مشاركات من الإمارات وقطر.وفق “أخبار 24”.
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