حفَّز معلم بإحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة بجازان، طلابه، بإهدائهم دراجات هوائية، بعد نجاحهم وانتقالهم للصف الثاني الابتدائي.
وقال المعلم إبراهيم غليلة مدخلي إنه قدم هذه الهدايا للطلاب بنية التصدق عن شهداء الحد الجنوبي، مضيفاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن هذه الهدايا بمثابة تحفيز لهؤلاء الطلاب لمواصلة مشوار التفوق والنجاح في السنوات المقبلة.
وتم تسليم الدراجات للطلاب خلال فعالية نظمتها إدارة المدرسة احتفالاً بنجاحهم ونهاية العام الدراسي، بحضور عدد من أسر الطلاب ومنسوبي المدرسة.
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