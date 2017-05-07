أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة – فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة اعتبارا من يوم الأحد الموافق (11 – 8- 1438هـ) وبصفة مستمرة على الرابط (http://lfca.rslf.gov.sa) وكذلك عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة .
وأوضحت اللجنة المركزية أن شروط قبول الطلبة هي أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة، وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة ولا يزيد العمر عن (30) سنة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات.
كما اشترطت ألا يقل طوله عن (165سم) و أن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية، علما بأنه سيتم تعيينهم برتب، كل حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، مع ملاحظة أن يصطحب المتقدم الشهادة الدراسية الأساس ومشهد حسن السيرة والسلوك وعدد (8) صور شخصية مقاس (6 * 8 ) كاشف الرأس وبطاقة الهوية الوطنية، داعية المهتمين لزيارة بوابتها الإلكترونية (www.rslf.gov.sa) للاطلاع على شروط التقديم .وفق “أخبار 24”.
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