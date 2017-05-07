انطلق وفد سعودي بعضوية وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء، في زيارة إلى مصر؛ للتأكد من سلامة الأسماك المجهزة للتصدير إلى المملكة.
وأوضح وكيل الوزارة للثروة السمكية أحمد العيادة، أن الزيارة تهدف إلى التأكد من جودة الأسماك المصيدة والمستزرعة المعدة للتصدير إلى المملكة، والتأكد من آليات ضبط الجودة والسيطرة على الأمراض الوبائية ومسبباتها.
وأشار إلى أن الوفد سيعمل على حصر المنشآت ومشاريع الاستزراع المائي التي يتم من خلالها أعمال التصدير إلى المملكة لاعتمادها، إضافةً إلى التفتيش على ضوابط التشغيل وأعمال الرقابة في تلك الجهات، وفي الجهات المسؤولة عن أعمال الرقابة والتصدير.
وكشف المهندس العيادة أن هذه الزيارة ستُتبع بزيارات لدول أخرى تقوم بتصدير منتجاتها السمكية إلى المملكة؛ بهدف التأكد من صحة وسلامة تلك المنتجات في كافة مراحل العمليات الإنتاجية لها.وفق “أخبار 24”.
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