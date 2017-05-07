أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، صدور الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تسمية مصنع الكسوة، بـ “مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة”.
وأوضح السديس أن صدور هذه الموافقة الكريمة يأتي انطلاقاً من مكانة الكعبة المشرفة، واهتماماً من القيادة بكسوتها وعنايتها الفائقة بها.
يذكر أن الملك عبدالعزيز هو أول مَن أمر بإنشاء مصنع خاص بكسوة الكعبة، بعدما كانت تُجلب من خارج المملكة، حيث أصدر أمره عام 1346هجرية، ليكون المصنع الوحيد في العالم المختص بكسوة الكعبة.وفق “أخبار 24”.
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