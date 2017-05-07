عثرت الأجهزة الأمنية بمنطقة تبوك على الدورية الأمنية التي هرب بها قاتل رجل الأمن بمحافظة ضباء، في إحدى المناطق الصحراوية، التي تدعى “وادي المعرش” وتبعد عن ضباء نحو 25 كيلو متراً، فيما تتواصل عمليات البحث والتحريات للإطاحة بالجاني.
وكانت محافظة ضباء بمنطقة تبوك قد شهدت جريمة سطو مسلح على أحد محال الذهب، حيث ارتدى الجاني زياً نسائياً وأخفى سلاحه الناري، وفور تدخل الشرطة، أطلق النار على رجل الأمن والبائع، ما أدى لوفاتهما، كما أصاب شخصاً ثالثاً، وفرَّ بالدورية الأمنية.
وقالت مصادر أمنية مطلعة، وفقا لـ”عكاظ”، إن الحادثة “جنائية” وليست إرهابية.
وأشارت المصادر إلى أن القاتل فتح باب الدورية وسحب رجل الأمن إلى الرصيف وفر هارباً بسيارته بعدما سرق كميات من الذهب والمجوهرات، فيما استنفرت شرطة ضباء طاقاتها، وباشرت الحادثة، حيث شهدت شوارع وأحياء المحافظة عمليات بحث موسعة عن الجاني الهارب، وشُوهدت طائرة عمودية تطوف فوق المحافظة للمشاركة في عمليات البحث والمساندة.
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