جمع تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” عدداً من خريجي المعهد الصحي بجدة مجدداً، بعد أن فرقتهم ظروف الحياة منذ تخرجهم قبل 28 عاماً.
وكان خريجو المعهد وفقا لصحيفة “عكاظ”، تفرقوا في العمل بين وزارتي الحرس الوطني والصحة، وتمكنوا عبر تطبيق “واتساب” من تنظيم وليمة عشاء للخريجين كافة للالتقاء وتجديد التعارف.
وبدأت فكرة اللقاء في 2014، بعد أن اقترح الزميلان فهد الزهراني وسالم القرني عبر الواتساب، بعقد لقاء يجمع زملاءهم، وسرعان ما تفاعل معه عددٌ من الزملاء بالحرس الوطني، ووُجهت الدعوة لحضور وليمة العشاء التي لبَّاها عددٌ منهم، وفُوجئ الكثيرون بتغيّر أشكال زملائهم عن الماضي وبالكاد تعرفوا سوياً.
يذكر أن الأصدقاء القدامى استعرضوا خلال اللقاء الذكريات والقصص القديمة، كما اتفقوا على عقد لقاء دوري بينهم للبحث عن زملائهم المتبقين.
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