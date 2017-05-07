صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم وممتلكاتهم الشخصية، ونشل هواتفهم المحمولة باستخدام الدرجات النارية.
فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بالإطاحة بالجناة، ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط ثلاثة أشخاص بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم، حيث تم ضبطهم، وهم مواطنان ووافد إرتيري في العقد الثاني من العمر.
وأضاف الناطق باسم الشرطة أن المضبوطين أقرّوا خلال التحقيقات الأولية بارتكاب 13 جريمة سرقة، تمثلت في استيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية، ونشل الهواتف المحمولة، ومن ثم الفرار على متن درجات نارية، موزعين الأدوار، ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.
وأبان أنه تم التحفظ على الجناة رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيَّدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، تمهيداً لتقديمهم للعدالة.وفق “أخبار 24”.
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