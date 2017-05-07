نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد في مكة المكرمة، حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر طعناً بالسكين.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المدعو “فايز بن علي بن يحيي يماني”، أقدم على طعن “محمد بن حامد بن حمدان المزمومي الحربي” بسكين؛ مما أدى إلى وفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن ألقت القبض على الجاني المذكور، وتم توجيه الاتهام إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأشارت إلى أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وجرى تنفيذ الحكم اليوم بمكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
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